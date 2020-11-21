Блогер Лена Миро поддержала запросившую высокий гонорар Софию Ротару

https://static.news.ru/photo/401a5c9c-2cc0-11eb-8931-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Лена Миро выразила уважение певице Софии Ротару за то, что та отказалась понижать гонорар за свои выступления в период пандемии коронавируса. Известно, что по такому пути в настоящее время идут многие отечественные звёзды.

Так, некоторое время назад концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.

В свою очередь Миро поддержала Ротару, при этом оговорившись, что не пойдёт на концерт исполнительницы даже за вознаграждение.

А вот её позиция мне очень близка. Это позиция уважающего себя человека, профессионала своего дела, а не проститутки, заискивающей перед власть имущими в надежде на ответные «ништячки», — написала Миро в своём блоге в ЖЖ.

По словам Миро, на своё бедственное положение в период пандемии жалуются только «непрофессиональные артисты». Именно они и соглашаются на понижение гонораров. Ротару же относится к противоположной группе звёзд.

Ранее NEWS.ru писал, что Ротару в ближайшее время вернётся в Россию для участия в фестивале «Песня года». Мероприятие состоится 5 декабря в Москве.

По словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, певица с нетерпением ждёт приезда в Россию и даже готова пройти для этого требуемый карантин.