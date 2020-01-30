https://static.news.ru/photo/91c136f6-4350-11ea-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: eric_davidich/instagram.com

Блогер Эрик Давидыч чуть не погиб на съёмках второго сезона телешоу «Последний герой». Участника пришлось откачивать около 16 часов.

Съёмки проходили на Филиппинах. Участникам предстояли серьёзные испытания на жаре. В какой-то момент блогеру стало плохо.

Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки, — рассказал о своих ощущениях Эрик.

Выяснилось, что у мужчины обострилось давнее хроническое заболевание После ряда испытаний у него резко поднялся уровень сахара в крови. В результате Эрик потерял сознание и едва не впал в кому. Поспешившие на помощь медики диагностировали гипогликемию, отмечает StarHit.

Ранее стали известны имена участников «Последнего героя». Всего в проекте примут участие 16 человек. Среди них: участница Comedy Woman и певица Надежда Ангарская (37 лет), звезда комедии «Бабушка лёгкого поведения» Наталья Бардо (31 год) и двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Алексей Воевода (39 лет). Ведущей вновь станет актриса Яна Троянова, писал NEWS.ru.