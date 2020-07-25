Бибер приехал к Канье Уэсту, чтобы морально его поддержать

https://static.news.ru/photo/1c2704b8-ce86-11ea-9e21-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадский певец Джастин Бибер решил навестить рэпера Канье Уэста, чтобы оказать ему поддержку в непростой жизненный период.

Бибер приехал на ранчо Уэста в Вайоминге, сообщает TMZ . Артисты являются близкими друзьями, и издание предполагает, что таким образом Джастин пытается помочь желающему стать президентом коллеге, у которого ранее было диагностировано биполярное расстройство.

После предвыборного выступления артиста в Южной Каролине он больше не разговаривал со своей женой. Кардашьян пыталась поговорить с ним о его психическом здоровье и дважды предлагала прилететь на ранчо.

Ранее Ким Кардашьян прокомментировала заявление своего супруга о том, что тот хочет развестись с ней. Она объяснила, что из-за диагностированного ранее биполярного расстройства у него часто происходят подобные срывы.

Как писал NEWS.ru, Уэст не выходит на связь со своей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.