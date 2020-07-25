Бибер приехал к Канье Уэсту, чтобы морально его поддержать

Канадский певец Джастин Бибер решил навестить рэпера Канье Уэста, чтобы оказать ему поддержку в непростой жизненный период.
Бибер приехал на ранчо Уэста в Вайоминге, сообщает
После предвыборного выступления артиста в Южной Каролине он больше не разговаривал со своей женой. Кардашьян пыталась поговорить с ним о его психическом здоровье и дважды предлагала прилететь на ранчо.
Ранее Ким Кардашьян прокомментировала заявление своего супруга о том, что тот хочет развестись с ней. Она объяснила, что из-за диагностированного ранее биполярного расстройства у него часто происходят подобные срывы.
Как писал NEWS.ru, Уэст не выходит на связь со своей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.
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