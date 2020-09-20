Басков и Семенович прокомментировали измену Тарзана

https://static.news.ru/photo/3cc919ce-fb2f-11ea-b38e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певец Николай Басков сообщил, что пребывает в ужасе от измены стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана) своей жене — певице Наташе Королёвой. А бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович выразила уверенность, что у звёздной пары всё скоро образуется.

Я в шоке. Боюсь звонить Наташе. Кошмар, ужас. Что творится в шоу-бизнесе. Это всё пандемия, — заявил в эфире НТВ Басков.

Певица Анита Цой резко осудила любовницу шоумена, послав её «далеко и надолго». При этом она признала, что несмотря на крепкие семейные отношения, Тарзана очень любят женщины, «даже женщины старшего возраста».

Он виноват только перед богом и самим собой. Я думаю, что они будут жить вместе. У всех пар бывают трещины и непростые времена, но, как говорится, любовь всё победит, — выразила уверенность певица Анна Семенович.

Как писал NEWS.ru, ранее Наташа Королёва рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене. Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену, а против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу. Часть поклонников пары при этом не исключают, что Тарзан и Королёва придумали эту историю с изменой, чтобы пропиариться.