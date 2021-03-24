BadComedian рассказал о неопубликованном обзоре на фильм Михалкова

https://static.news.ru/photo/56b850aa-8ccc-11eb-aa36-96000091f725_660.jpg Евгений Баженов (BadComedian) Фото: vk.com/badcomedian

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) рассказал, что снял свой первый обзор на фильм режиссёра Никиты Михалкова. Ролик так и не был опубликован.

Вся его деятельность как блогера началась из-за творчества Михалкова и его фильма «Утомлённые солнцем — 2».

Мне была интересна эта тема, я посмотрел очередные испражнения [с истребителя] и попадание ракеты туда, куда не надо попадать. И меня это, скажем так, подтолкнуло к тому, чтобы я высказал своё мнение по поводу этого фильма, — рассказал он в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, в ролике он десять минут пытался «что-то блеять» о Михалкове и его кино.

Я на камеру записал это мнение, это видео хранится в темнице моего харда под паролем. Я когда-нибудь его выложу, это видео крайне забавное, — добавил он.

Блогер понял, что такой формат никому не будет интересен, поэтому снял нарезку «„Утомлённые солнцем — 2“ за 15 секунд».

Ранее российский юморист Сергей Светлаков дал оценку обзорам на фильмы блогера BadComedian. По его словам, первоначально критика BadComedian вызывала у него «безумную обиду». Однако актёр отметил, что не всегда согласен с позицией Баженова и его мнением о том, удалась ли та или иная лента. По словам комика, «сценарные косяки» бывают во всех картинах. Он отметил, что глупо оправдываться, кроме того, шоумен обратил внимание на важность того, под каким углом смотреть полотно.

Баженов публиковал на своём канале обзоры на проекты «Выпускной» и «Скорый „Москва — Россия“», сценарии к которым готовил Слепаков. В последней ленте комик сыграл главную роль. Кроме того, BadComedian критиковал многие картины, где шоумен выступал в роли актёра. Например, комедия «Горько!» и несколько частей «Ёлок», писал NEWS.ru.