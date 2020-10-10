Бабкина отметила 70-летие шикарным банкетом за полмиллиона

https://static.news.ru/photo/c77e06c8-0b02-11eb-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Излечившаяся от коронавируса певица Надежда Бабкина после юбилейного концерта в честь своего 70-летия решила устроить праздничный банкет для своих друзей.

День рождения у актрисы был ещё в марте, однако из-за коронавируса и тяжёлой болезни празднование решено было отложить. После курса реабилитации Бабкина снова вернулась к своему обычному ритму жизни, пишет KP.RU.

Тамадой на празднике был назначен певец Николай Басков, который весь вечер импровизировал и развлекал публику.

Обошёлся шикарный банкет певице, как подсчитало издание, в полмиллиона рублей, что по звёздным меркам достаточно скромная сумма, поскольку все гости выступали «по дружбе», а не за бешеные гонорары. Юбилярша также отказалась от дорогущих декоров из хрусталя, живых цветов, аренды в дорогих интерьерах и модных интерактивных зон.

За вечер Надежда Бабкина успела «выгулять» три наряда: один в красном тоне, второй — чёрный со стразами, а к выносу многоэтажного торта уже была в брючном костюме фиолетового цвета.

Среди гостей певицы были: Елена Малышева, Нелли Кобзон, Марина Девятова, Дмитрий Хрусталёв, Александр Васильев, Сергей Астахов, Алла Духова, Маргарита Королёва и многие другие именитые друзья, в том числе и любимый мужчина артистки Евгений Гор.

Также отмечается, что перед мероприятием все сдавали тесты на коронавирус. При этом сама виновница торжества подтвердила, что её анализы продолжают показывать наличие антител. По словам Бабкиной, она готова помогать больным коронавирусом переливанием своей плазмы с антителами, у которых «есть нужда в связи с этой заразой».

Как ранее писал NEWS.ru, Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Певица лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей.