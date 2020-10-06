Азиза поделилась новыми подробностями гибели Игоря Талькова

https://static.news.ru/photo/92ac0b90-07d6-11eb-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Тальков Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Певица Азиза заявила, что не должна была принимать участия в концерте, во время которого погиб её коллега Игорь Тальков.

Артиста убили во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Исполнительница в беседе с изданием «Собеседник» призналась , что участвовать в концерте её попросили лишь накануне мероприятия. Её имя вписали в список выступающих карандашом.

Мой директор Эля попросила режиссёра поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки и я плохо себя чувствовала, — вспомнила певица.

Азиза отметила, что тогда она была беременна от своего бойфренда Игоря Малахова, которого в СМИ называли её охранником. Именно его сначала обвинили в убийстве Талькова, однако позже обвинения сняли. Саму певицу в тот день сильно мучил токсикоз, по её признанию.

По словам Азизы, Тальков начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге началась драка, в ходе которой бойфренда певицы били сразу пять человек.

Игорь Тальков был убит между 16:00 и 16:30 мск, незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену в коридоре возле собственной гримёрки из огнестрельного оружия, предположительно из револьвера системы наган.

Убийство произошло во время потасовки охранников Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко) и его концертного директора Валерия Шляфмана (после 1991 — Высоцкий) с Малаховым. Оружие, из которого был убит музыкант, не найдено, полный состав участников потасовки неизвестен, а само убийство до настоящего времени считается нераскрытым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Талькова проиграла судебную тяжбу Азизе, с которой требовала миллион рублей в качестве моральной компенсации за публичные оскорбительные высказывания.