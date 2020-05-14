Автор хитов «Миража» объяснил, почему требует миллион с Гулькиной

https://static.news.ru/photo/ffe3a306-95e1-11ea-8b02-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гулькина Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Автор песен Валерий Соколов заявил, что экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор отказывается купить лицензию, чтобы исполнять его произведения. Он требует, чтобы исполнительница выплатила ему 1 миллион 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

Я несколько раз общался с Гулькиной, предлагая цивилизованно решить вопрос с лицензией на использование хитов «Миража», но получал ответ, что ей эти песни не нужны и петь она их не собирается. Однако из раза в раз она доказывает обратное. От разных промоутеров мне сообщали, что обман продолжается, и останавливаться она не собирается, — рассказал Соколов.

Адвокат Майя Сандлер считает, что Гулькина не обязана отдавать такие деньги автору песен, так как её гонорар за выступления намного меньше. Однако Соколов настаивает на своём. Кроме того, он утверждает, что у певицы появились и проблемы с песнями Леонида Величковского, сообщает KP.RU.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, писал NEWS.ru.