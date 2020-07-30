Аверин и Жигунов раздразнили фанатов новым фото в постели

https://static.news.ru/photo/2bad2618-d2cf-11ea-a2df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Аверин и Сергей Жигунов продолжают потешаться над публикой после истории с мнимой перестрелкой. На этот раз Жигунов опубликовал в своём блоге фото связанного Аверина в постели.

Фото было якобы сделано после того, как Аверин выстрелил в коллегу и теперь за это «поплатился». В кадре Аверин лежит на кровати, связанный по рукам и ногам скотчем.

Чтобы больше не стрелял по людям, — подписал снимок Жигунов.

Продюсер высмеял всех, кто поверил в правдивость истории со стрельбой. Поклонники оценили юмор актёров и включились в игру. Некоторые посоветовали Жигунову поставить Аверина в угол. Другие стали предсказывать, как на это фото отреагируют журналисты. «Ну всё! Ждите новые заголовки с сенсациями», написали поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Аверин выстрелом ранил в голову своего коллегу по творческому цеху Сергея Жигунова. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.