Авербух прокомментировал желание Загитовой работать на телевидении

https://static.news.ru/photo/e19472a8-0af4-11eb-82c3-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призёр Олимпийских игр, бывший фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух ответил критикам Алины Загитовой, осудившей её за участие в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

По словам Авербуха, он не понимает этого самоутверждения людей в своём негативном отношении к Алине, особенно когда критикует «какой-нибудь здоровый мужик».

Алина идёт дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося, — рассказал он в эфире «Одноклассников».

В новом сезоне «Ледникового периода» 18-летняя Алина Загитова стала соведущей фигуриста Алексея Ягудина. Чтобы принять участие в проекте она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

Олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 хейтеры раскритиковали после выхода первого выпуска шоу на Первом канале. По их мнению, высказанному в Instagram программы, фигуристка отметилась неважной дикцией и волнением, вела себя неестественно.

При этом олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин заявил, что каждый может высказывать своё мнение, но он не согласен с критикой Загитовой. По его словам, новой ведущей он «вполне доволен», писал NEWS.ru.

Ранее Алина Загитова рассказала, что готовилась вести шоу «Ледниковый период», отрабатывая дикцию при помощи пробки, которая должна помочь разработать её «ленивые» губы. Спортсменка рассказала, что занимается со специальным репетитором по речи. Загитова призналась, что по просьбе педагога старается как можно больше говорить таким способом различных скороговорок или читать текст.