Авербух прокомментировал противостояние Загитовой и Медведевой

Илья Авербух прокомментировал слухи о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. По его словам, оно надуманное, а людям надо использовать поменьше штампов и упрощений, сообщает KP.RU.

Хореограф отметил, что он очень рад видеть Алину и Женю участвующими в одном проекте. Спортсмен считает просто замечательным то, что фигуристки встретились на «Ледниковом периоде».

Каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лёд в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» ещё будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, — тоже прекрасно, — сказал Авербух.

Алина Загитова стала чемпионкой на Олимпиаде-2018, Евгения Медведева взяла «серебро». При этом Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе придержать Загитову в юниорах, чтобы та не смогла составить фигуристке конкуренцию.

Ранее японское издание The Digest поддержало российскую фигуристку Алину Загитову после скандальной истории с угрозами в адрес российских журналистов. Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче.