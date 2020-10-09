Ассенизаторы нахамили беременной Подольской

https://static.news.ru/photo/34a04178-0a25-11eb-96cc-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Беременная певица Наталья Подольская рассказала в социальной сети о конфликте с коммунальными службами, которые должны были приехать, чтобы прочистить засорившуюся канализацию.

В доме знаменитости засорилась канализация, поэтому она обратилась в соответствующую службу. На следующее утро Подольская проснулась от звонка оператора, который её отчитывал за то, что она не сообщила ему информацию о том, как машина должна была въехать в посёлок.

На мои вялые оправдания из серии, откуда я знала, какая у вас машина и что ещё и номер нужен, и я вам сейчас схему проезда пришлю, он продолжал меня отчитывать. Мне вроде они очень нужны и я их жду, а им, видимо, тоже нужно денег заработать. В итоге я в сердцах бросила трубку, сказав, что нечего меня отчитывать. Но схему выслала. Потом он извинялся. Узнав про моё положение, — цитирует певицу «Экспресс газета».

Будущая мать призналась, что хамское поведение её выбивает из колеи, из-за чего она не может постоять за себя. Подольская призывает людей не давать в таких ситуациях волю эмоциями и стараться сдерживать своё недовольство и гнев, чтобы не обидеть других людей.

Ранее снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми. Несмотря на яркое, солнечное и жизнерадостное настроение, которое передаёт фотография, у пользователей она вызвала совершенно противоположную реакцию. Подольской напомнили, что сейчас в мире пандемия коронавируса, что здоровье жены артиста в этом положении наиболее уязвимо. Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе. «То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», «Как вы можете? Странно, что вы совсем не заботитесь о себе», возмущались пользователи, писал NEWS.ru.