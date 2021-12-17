Асмус затравили в соцсетях за совет вакцинироваться

Кристина Асмус пожаловалась подписчикам на хейтеров, которые буквально затравили её после совета вакцинироваться. Актриса рассказала в Instagram историю о том, как тяжело болела, и призвала всех делать прививки.

После этого от бывшей жены Гарика Харламова за два часа отписались тысяча человек, оставив в комментариях массу оскорблений.

Меня обвинили во всех смертных грехах сразу. Даже чуть ли не в развале Союза, — грустно пошутила в ответ Асмус.

Однако актриса тут же извинилась перед подписчиками за неправильную формулировку, к тому же — в издевательской манере. Также она посетовала, что любое высказанное в Instagram мнение тут же воспринимается как агитация или реклама, даже если при этом оно искреннее и честное. Оскорблённых бывших подписчиков актриса снова попросила вернуться, пообещав впредь следить за словами.

На Instagram-аккаунт Асмус подписаны более четырёх миллионов человек, о чём ей напомнили оставшиеся пользователи, призвав не переживать из-за потерянной тысячи. «Не вспоминай об этой тысяче, вместо них придут десять тысяч», «Не слушай никого и пиши, что на самом деле думаешь, а не то, что хотят услышать остальные», «Кристина, может и к лучшему, что эта тысяча отписались? Значит не по зубам им ваш контент!», написали в комментариях поклонники актрисы.

Ранее сообщалось, что популярная актриса Кристина Асмус, расставшаяся ранее с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, встречается со своим коллегой Романом Евдокимовым. Они оба служат в московском театре имени Ермоловой.