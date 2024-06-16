Асмус предрекла развод Харламова с Ковальчук Асмус заявила, что Харламов зарабатывает на развод с новой женой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой Екатериной Ковальчук. Таким образом актриса в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии.

Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества, — ответила артистка.

Артистка опубликовала серию фотографий с дочерью и сообщила, что девочка окончила четвертый класс. Асмус также назвала себя в шутку «рослым пацаном», поскольку появилась в школе с короткой стрижкой, в оверсайз рубашке и с галстуком.

Ранее Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.

После этого Ковальчук опубликовала в своем блоге фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком. При этом актриса не пояснила фанатам, расписались ли они с возлюбленным или только подали заявление на регистрацию брака. На опубликованном кадре видно, что Харламов и Ковальчук пришли в учреждение в повседневной одежде.