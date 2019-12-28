https://static.news.ru/photo/651480ec-2a3f-11ea-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида на песню Love is. По сюжету певец целует героиню, которую сыграла жена Гарика Харламова.

Однако артистка после обрушившейся на неё волны негатива из-за постельных сцен в фильме «Текст» посчитала съёмки в видео популярного исполнителя поводом усмехнуться над хейтерами. Ведь за сутки с момента премьеры ролик уже успел набрать несколько миллионов просмотров.

Первое место в трендах YouTube и четыре миллиона просмотров за сутки. Премьера клипа на песню Love is. Ну что, хейтеры, у меня там жёсткие засосы и постельные сцены?! — написала Асмус на своей странице в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.