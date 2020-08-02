Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

https://static.news.ru/photo/991d6f56-d558-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.

Да, я подружка невесты, — пошутила в ответ на вопрос актриса.



Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Однако ведущий шоу Comment Out, куда звёзды приходят, чтобы творить дикие и безрассудные поступки, Владимир Маркони заявил, что юморист Харламов и его супруга стали новыми гостями его YouTube-шоу. В итоге Харламов выступил с язвительным опровержением.

По некоторым данным, резидент Comedy Club уже закрутил роман со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус и Харламов отписались друг от друга в Instagram.