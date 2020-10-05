Анна Семенович заболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/585edb2c-0711-11eb-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Анна Семенович рассказала в своём Instagram о том, что она заболела коронавирусом. В настоящее время артистка находится на домашнем карантине.

Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня, — написала Семенович в социальной сети.

По её словам, она переносит недуг в лёгкой форме, без температуры и других неприятных симптомов. Актриса также отметила, что её самоизоляция завершится уже 12 октября, и призвала поклонников беречь себя и родных.

Подписчики Семенович поддержали артистку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом переболеют все, а единственной защитой от инфекции может быть только вакцинация. Такого мнения придерживается руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, особенностью COVID-19 является передача воздушно-капельным путём, латентный период инфекции может длиться больше трёх недель.