Анна Семенович заболела коронавирусом

Российская актриса Анна Семенович рассказала в своём Instagram о том, что она заболела коронавирусом. В настоящее время артистка находится на домашнем карантине.
Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня, — написала Семенович в социальной сети.
По её словам, она переносит недуг в лёгкой форме, без температуры и других неприятных симптомов. Актриса также отметила, что её самоизоляция завершится уже 12 октября, и призвала поклонников беречь себя и родных.
Подписчики Семенович поддержали артистку и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом переболеют все, а единственной защитой от инфекции может быть только вакцинация. Такого мнения придерживается руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, особенностью COVID-19 является передача воздушно-капельным путём, латентный период инфекции может длиться больше трёх недель.
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