«Рак по гороскопу»: Менеджер Аниты Цой рассказала о выборе повара

https://static.news.ru/photo/49b07e68-db20-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повар певицы Аниты Цой должен не только уметь готовить корейские блюда, но также быть Раком по знаку зодиака. Об этом рассказала PR-менеджер артистки Анна Кружель.

В социальной сети появилось объявление от звезды, в котором кроме стандартных требований, предъявляемым к кулинарам, соискателю предлагают в резюме указать дату, место и время рождения. Как пояснила Кружель, такие сведения нужны для проверки по нумерологическим и астрологическим показателям.

Личный нумеролог и астропсихолог посоветовал Аните, чтобы повар желательно по знаку зодиака был Раком. Будет произведён нумерологический расчёт по дате и времени рождения, чтобы понять общую совместимость кандидата и Аниты, — рассказала «Вечерней Москве» менеджер певицы.

По её словам, исполнительница всегда прислушивается к мнению своего нумеролога при подборе персонала, и подобный подход, как правило, работает. Кружель пояснила, что это все лишь предпочтения и рекомендации. В первую очередь будут учитываться профессиональные качества повара и впечатления от личного контакта с человеком.

Ранее Анита Цой хотела стать новой звездой в приложении Tik Tok, но вместо этого нарвалась на критику со стороны зоозащитников. Исполнительница опубликовала в своих социальных сетях ролик, на котором подбрасывает кота. Питомец, испугавшись, вырывается из рук хозяйки и убегает. После этого Цой лишь посмеялась над случившимся. Её поклонники возмутились таким поведением. По их словам, животное не заслуживает такого обращения. Некоторые даже предположили, что их кумир сошла с ума из-за самоизоляции, писал NEWS.ru.