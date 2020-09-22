Андрей Макаревич назвал размер своей пенсии

https://static.news.ru/photo/dfc6e4ce-fcd0-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Народный артист России и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что получает довольно большую пенсию.

Музыкант отметил, что не помнит точно размер своей пенсии, но её размер составляет около 26 тысяч рублей со всеми дополнительными выплатами. Он добавил, что получает высокую пенсию, так как помимо звания народного артиста России является ветераном труда.

Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего я себя представлял в качестве ветерана труда, — сообщил газете «Взгляд» артист.

По словам Макаревича, в его окружении нет неработающих пенсионеров — знакомые продолжают заниматься работой не из-за того, что считают её своим призванием, а из-за нужды.

Ранее телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок. Он отметил, что базовый уровень его пенсии сложился, когда мужчина являлся гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в Пенсионный фонд РФ. В 2016 году, когда ведущий получил гражданство РФ, его пенсию по какой-то причине проиндексировали на основе общего уровня инфляции, писал NEWS.ru.