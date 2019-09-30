https://static.news.ru/photo/005ee0f2-e3a4-11e9-aed7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов обещал, что актриса выступит в эфире одного из телеканалов до конца сентября, чтобы откровенно рассказать своим поклонникам о своём состоянии. Однако этого так и не произошло.

30 сентября истекает срок, когда звезда должны была развеять все слухи домыслы, которые касались её состояния. Сейчас Христов хранит молчание, ссылаясь на семью Заворотнюк, запрещающую окружению артистки давать любые комментарии о её здоровье.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении Заворотнюк.