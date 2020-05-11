Шоу-бизнес

Анастасия Решетова напугала поклонников снимком пятилетней давности

11:10, 12 мая 2020

Возлюбленная рэпера Тимати, 24-летняя модель Анастасия Решетова призналась, что раньше была чрезвычайно худой. Она сидела на жёсткой диете и изнуряла себя тренировками, кроме того, была подвержена психическим расстройствам: анорексии и булимии.

Тренировки превратили меня из несуразной худышки в девушку, довольную собой и обладательницу красивого спортивного тела, — призналась Решетова в Instagram.

О похудении модель больше не думает, собственным весом она довольна.

ÐÐ°ÑÑÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°Ð»Ð° Ñ ÑÑÐµÐ½ÐµÑÐ¾Ð¼ Ð² Ð·Ð°Ð»Ðµ

Как писал NEWS.ru, поклонники певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, и его возлюбленной Анастасии Решетовой выяснили, где живёт пара. Проанализировав социальную сеть Instagram, подписчики пришли к выводу, что певец живёт вместе с моделью и младенцем Ратмиром в трёхэтажной квартире в многоэтажном жилом комплексе «Созвездие Капитал» по адресу улица Шаболовская, 23. Отмечается, что в квартире большие панорамные окна и отличный вид на Москву.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях