Анастасия Решетова напугала поклонников снимком пятилетней давности

Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети гневно высказалась в адрес россиян, которые продолжают гулять по улицам во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии. Однако сама телеведущая совсем недавно «засветилась» на вечеринке со звёздами шоу-бизнеса, что вызвало у её подписчиков бурю негодования.

Пользователи Сети после этого усомнились в том, что Собчак имеет моральное право «выговаривать» кому-то за нарушения режима. Некоторое время назад журналистка обращалась на своей странице в соцсети к россиянам, которым,...