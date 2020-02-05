https://static.news.ru/photo/0b155d30-4814-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева после скандала, который произошёл в эфире телеканала «Россия 1», объяснила, что она считает свободой слова.

Свобода слова — это открыто поднимать вопросы, без решения которых жизнь в стране лучше не станет, — написала телеведущая в своём Instagram.

По её словам, необходимо открыто обсуждать интересующие вопросы. Между людьми должен быть диалог. Так должно быть не только в государстве, но и в семье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Она поддержала экс-главу департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая приобрела скандальную популярность после громкого заявления «государство не просило вас рожать».