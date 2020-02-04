https://static.news.ru/photo/53354900-477d-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева прокомментировала скандал, который произошёл в эфире «России 1», когда она объясняла свои слова «о рожающем быдле». По словам модели, ведущие вели себя непрофессионально. После этого она заявила, что на федеральных каналах работают только проститутки.

Они исковеркали, просто извратили весь этот эфир, перекрикивали меня, спрашивали не по делу, а спрашивали, сколько стоит пост в Instagram и кто за мной стоит, — рассказала девушка в разговоре Ирине Шихман в передаче «А поговорить?».

Водонаева добавила, что ведущие без согласия в эфире передачи показывали её обнажённые фотографии. Именно из-за этого она разочаровалась в журналистике. Она считает, что телеведущие не знают, что происходит в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищее быдло» «не плодиться».