https://static.news.ru/photo/c5c8e2ae-45cc-11ea-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь певицы Любови Успенской откровенно рассказала об отношениях со знаменитой матерью. По её словам, родительница всю жизнь издевалась над ней, а на днях чуть не задушила в порыве ссоры. Разлад между мамой и дочкой начался уже давно, однако рассказать об этом Татьяна решилась только сейчас.

Не буду отрицать — мама порой выпивает. Причем пьёт не только алкоголь, но и какие-то лекарства. Она всё время говорит, что я больная. Идёт какая-то травля, — рассказала женщина в интервью программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

По её словам, мама запирала её в комнате, а однажды упекла в клинику, где её «обкалывали» нейролептиками до состояния овоща.

В эфире передачи Плаксина обнародовала диктофонную запись, на которой королева шансона обещает дочери завязать со спиртным.

Пойдём к психотерапевту. Ты пойдёшь. Я даже пить не буду алкоголь. Мы не будем пить. Мы ничего такого делать не будем. Я хочу быть трезвой, — звучит в студии голос Успенской.

Ранее Любовь Успенская прокомментировала скандальное интервью своей дочери. По словам артистки, все заявления Татьяны сделаны под давлением продюсеров НТВ, которые наобещали ей «всего», чтобы устроить сенсацию. Однако призналась, что они действительно находились в ссоре, после которой Таня ушла из дома.

Певица заявила, что намерена судиться с телеканалом, чтобы защитить честь и достоинство дочери. В свою очередь адвокат звезды подтвердил, что дочери Успенской поставили диагноз «хронический шизофреноподобный психоз» и, по сути, она не отдаёт отчёта своим действиям, писал NEWS.ru.