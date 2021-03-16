Алиса Аршавина попала в больницу с тяжёлым COVID после перитонита

https://static.news.ru/photo/1614baa6-866f-11eb-bed5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена российского футболиста, некогда игравшего за «Арсенал» Андрея Аршавина, Алиса госпитализирована с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила её мать Наталия Сарычева.

Моя дочь уже в другой больнице, у неё теперь COVID-19 и пневмония с осложнением, — написала мама Алисы в Instagram.

Старший сын экс-супруги Аршавина от других отношений Алексей 16 марта отмечает 17-летие, но его родительница быть рядом с ним не может из-за болезни.

До этого 38-летняя Алиса Аршавина (Казьмина), страдающая аутоиммунным заболеванием, оказалась на волосок от смерти. В конце февраля женщина провела «восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме и восемь дней ожидания между жизнью и смертью», рассказала подписчикам Сарычева.

Сейчас у Аршавиной-Казьминой помимо проблем со здоровьем ещё и раздел имущества. Несколько лет вместе с тремя детьми экс-жена футболиста живёт в особняке в посёлке Коломяги под Петербургом. Аршавин при этом переписал его на свою мать Татьяну. Бывшая свекровь требует взыскать с ответчицы сумму неосновательного обогащения за период с марта 2020-го по март 2021 года в размере 1,92 млн рублей и проценты на сумму долга в размере чуть более 36,1 тысячи рублей.

В январе Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также она сообщила, что очень скучает по бывшему мужу и с каждым месяцем ей всё хуже. Сам футболист после развода перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией.

NEWS.ru писал, что приморский районный суд Санкт-Петербурга 11 марта зарегистрировал исковое заявление Татьяны Аршавиной, матери бывшего футболиста Андрея Аршавина, к бывшей супруге сына Алисе.