Алибасов-младший развёлся с женой из-за её нелюбви к извращениям в постели

Бари Алибасов-младший развёлся со второй женой Виолеттой Гришиной. Как сообщил NEWS.ru сын изветсного продюсера, причиной стала нелюбовь супруги к экспериментам в сексуальной жизни.
Виолетта не поддерживала мои эксперименты и сексуальные извращения в постели. Она приверженец традиционных ценностей, чего нельзя сказать обо мне. Я не мог реализовывать все свои смелые желания, — сказал Алибасов.
Кроме того, PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин уточнил, что суд выделил в отдельное производство вопрос об алиментах. Его рассмотрят позже.
Это не единственный бракоразводный процесс у Алибасовых. 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак главой семейства Бари Алибасовым.