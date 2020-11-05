Алибасов-младший развёлся с женой из-за её нелюбви к извращениям в постели

https://static.news.ru/photo/4b68fb4e-1fff-11eb-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: barialibasovjr/Instagram.com

Бари Алибасов-младший развёлся со второй женой Виолеттой Гришиной. Как сообщил NEWS.ru сын изветсного продюсера, причиной стала нелюбовь супруги к экспериментам в сексуальной жизни.

Виолетта не поддерживала мои эксперименты и сексуальные извращения в постели. Она приверженец традиционных ценностей, чего нельзя сказать обо мне. Я не мог реализовывать все свои смелые желания, — сказал Алибасов.

Кроме того, PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин уточнил, что суд выделил в отдельное производство вопрос об алиментах. Его рассмотрят позже.

Это не единственный бракоразводный процесс у Алибасовых. 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак главой семейства Бари Алибасовым.