Алибасов-младший рассказал скандальные подробности о любовнице своего отца

Бари Алибасов — младший, сын известного российского продюсера Бари Алибасова, рассказал скандальные подробности взаимоотношений отца с его любовницей, массажисткой Викторией Полторацкой. Об этом сообщает vokrug.tv.

Если она и была беременна, то вряд ли от отца. Если бы папа поучаствовал в процессе, то она бы появилась сейчас на телеканалах. Она была беременна, скорее всего, от пиар-директора, поэтому и рухнула его семья, — признался Алибасов-младший.

Осенью прошлого года 74-летний Алибасов заявил, что его помощница и массажистка Виктория Полторацкая вынашивает его ребёнка. Сейчас Бари Каримович не общается с Полторацкой: продюсер узнал об обмане и выгнал её из своего дома. По словам Алибасова-младшего, на самом деле Виктория была любовницей вовсе не отца, а пиар-директора Вадима Горжанкина, который использовал девушку, чтобы заработать.

Массажистка Виктория была любовницей нашего пиар-директора Вадима Горжанкина. Он таким образом решил её прославить.<...> Отец был в курсе, что она — объект пиара, — подчеркнул Бари Бариевич.

Также сын Бари Каримовича добавил, что впоследствии их отношения сильно осложнились из-за того, что «стало непонятно, где во всей этой истории правда, а где — нет».

Ранее актёр Станислав Садальский пожалел Алибасова, высказав предположение, что у продюсера началась старческая деменция.