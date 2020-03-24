https://static.news.ru/photo/e0cdef22-6d63-11ea-9267-fa163e074e61_660.jpg Алексей Воробьёв Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Алексей Воробьёв находится сейчас в США и не может сделать тест на коронавирус, Певец заболел, у него поднялась температура, но врачи не видят оснований отправлять его на диагностику.

О происходящем Воробьёв написал в Instagram. Он рассказала, что в США не так-то просто сдать анализы на инфекцию: для выдачи направления у врача должны быть веские основания. Но у российского артиста американские доктора определили ОРВИ и отказали ему в сдаче теста.

Воробьёв решил на время болезни устроить самокарантин.

Отсиживаюсь дома, пью чай с имбирём и лимоном и принимаю меры профилактики, — написал певец.

Он в шутку добавил, что больше не целуется с незнакомыми девушками и не выходит из дому без перчаток. Ну, а если серьёзно, артист рассказывает, что в Лос-Анджелесе остановлены все киносъёмки, рестораны закрыты, но паники в городе нет. Люди на несколько дней запасаются продуктами и сидят дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проживающая в Лондоне актриса Ольга Куриленко считает, что полностью излечилась от коронавируса. Об этом модель рассказала своим подписчикам в Instagram.