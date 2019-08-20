Екатерина Волкова, исполняющая главную роль в популярном сериале «Воронины», потеряла сознание на съёмках.
Как сообщает портал
Медики, вызванные на съёмочную площадку, диагностировали у актрисы тепловой удар, который сопровождался слабостью и тошнотой. Звезде сделали несколько уколов и предписали принимать ряд лекарственных препаратов. Сценаристам сериала пришлось переписать некоторые сцены с участием актрисы, чтобы позволить ей отдохнуть на следующий день после инцидента.
Как писал ранее News.ru, известный артист Армен Джигарханян 14 августа попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, на данный момент Джигарханян уже находится дома и на следующей неделе планирует приехать в театр.