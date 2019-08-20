https://static.news.ru/photo/38fa2486-c355-11e9-bb51-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Волкова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Екатерина Волкова, исполняющая главную роль в популярном сериале «Воронины», потеряла сознание на съёмках.

Как сообщает портал Dni24.com , актёры сериала и съёмочная группа проводили съёмки новых эпизодов в Сочи. Однако внезапно начавшийся ливень заставил команду прервать съёмочный процесс. Спустя некоторое время ухудшилось состояние Волковой, которая является исполнительницей ключевой роли сериала.

Медики, вызванные на съёмочную площадку, диагностировали у актрисы тепловой удар, который сопровождался слабостью и тошнотой. Звезде сделали несколько уколов и предписали принимать ряд лекарственных препаратов. Сценаристам сериала пришлось переписать некоторые сцены с участием актрисы, чтобы позволить ей отдохнуть на следующий день после инцидента.

Как писал ранее News.ru, известный артист Армен Джигарханян 14 августа попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, на данный момент Джигарханян уже находится дома и на следующей неделе планирует приехать в театр.