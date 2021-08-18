Актриса Макеева раскрыла, сколько лет хочет прожить с новым мужем

Российская актриса Анастасия Макеева на своей странице в социальной сети Instagram раскрыла, сколько лет собирается прожить с новым мужем — Романом Мальковым. Артистка призналась, что надеется на 40–50 лет брака. Новый пост звезда посвятила годовщине отношений.

makeeva_land/instagram.com

Ровно год я не расстаюсь с тобой ни на день. <...> Я с тобой словно в раю, и чем сильнее буря во внешнем мире, тем ближе и крепче мы друг к другу. <...> Пусть ещё таких волшебных будет минимум 40–50 лет вместе, — подчеркнула Макеева.

Роман Мальков и Анастасия Макеева только недавно оформили отношения. Познакомились они год назад на даче Макеевой, в итоге бизнесмен без памяти влюбился в актрису и оставил ради неё жену и четверых детей, которые жили в Словении. Вскоре 16-летний сын переехал к отцу в Москву, а бывшая жена олигарха со скандалами расстаётся с экс-супругом.

Накануне дочь бизнесмена Романа Малькова от его экс-супруги Светланы Анна подала в суд на новую избранницу своего отца. По словам Анны Мальковой, Макеева склоняла девочку к переезду в Москву с помощью подарков и ласкового обращения, однако когда та отказалась, актриса начала грубить. Анастасия, в свою очередь, заявила, что подаст на девочку в суд, причём отец 14-летней Анны, Роман, всецело поддержал намерение супруги.

Ранее Макеева сообщила, что на спектаклях с её участием в качестве дополнительной защиты присутствует участковый.