https://static.news.ru/photo/c6f5d158-4ef7-11ea-958f-fa163e074e61_660.jpg Фото: zberberr/instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер лишилась крупной суммы денег, поверив телефонным аферистам.

Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, ей позвонил якобы сотрудник Сбербанка и заявил, что с её счёта пытались снять деньги, теперь он заблокирован и чтобы его разблокировать, нужно установить на мобильное устройство специальную программу.

После установки так называемой антивирусной программы мошенник перехватил управление телефоном и снял с карты крупную сумму денег.

Актриса намерена обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.

Ранее похожая история произошла с ведущей Татьяной Лазаревой. Актриса призналась, что не смогла распознать аферистов, даже несмотря на то, что о таких ситуациях слышала неоднократно. По словам Лазаревой, звонившие были настолько убедительны, что она без колебаний передала им личные данные, писал NEWS.ru.