Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер лишилась крупной суммы денег, поверив телефонным аферистам.
Как
После установки так называемой антивирусной программы мошенник перехватил управление телефоном и снял с карты крупную сумму денег.
Актриса намерена обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.
Ранее похожая история произошла с ведущей Татьяной Лазаревой. Актриса призналась, что не смогла распознать аферистов, даже несмотря на то, что о таких ситуациях слышала неоднократно. По словам Лазаревой, звонившие были настолько убедительны, что она без колебаний передала им личные данные, писал NEWS.ru.
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