Айза высмеяла комика Абрамова фразой про «член в 25 см»

https://static.news.ru/photo/7abd1982-c9ca-11eb-80d0-96000091f725_660.jpg Айза Долматова Фото: instagram.com/aizalovesam

Российский блогер Айза Долматова высмеяла в Instagram комика Ивана Абрамова после претензий артиста к жене. По её словам, с подобными заявлениями может выступать только мужчина с «двумя высшими образованиями» и «с членом в 25 см, который будет упругим в 90 лет».

А вот так может говорить лишь тот мужчина, который обладает данными качествами: <...> кто дарит каждый день бриллианты, <...> [любит] тебя как богиню <...>. Пока все эти пункты не сходятся в одном мужчине, то худеть мы будем лишь ради себя, — добавила Долматова.

Абрамов в интервью для YouTube-канала «Макарена» сказал, что изменит отношение к жене, если она поправится. При этом стендапер заявил, что не видит женщин лучше супруги. К обсуждению ситуации присоединились блогеры. В частности, Наталья Краснова, Алёна Водонаева и Ида Галич раскритиковали высказывания комика.

Его супруга Эльвира ответила его хейтерам на скандальное заявление. По её словам, недоброжелателям не стоит тратить время на «хождение по чужим домам». Супруга юмориста принялась защищать его в комментариях в Instagram. Эльвира призналась, что набирала вес во время беременности, однако, по её словам, супруг не говорил ей, «что часики тикают».