https://static.news.ru/photo/577a0846-44e1-11ea-82e6-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина заболела во время съёмок передачи в джунглях Камбоджи.

По словам 35-летней ведущей, она подхватила лихорадку денге, очень распространённую в тропиках. У неё поднялась температура, появилась сыпь. Вместе с ней заболел и её коллега. Они пошли сдавать кровь в местную больницу, больше похожую на гараж, там им поставили диагноз «брюшной тиф».

Самое забавное было, когда я открыла Интернет и решила прочитать про эту болезнь. Оказалось, что она возникает при контакте с фекалиями. Было вроде и смешно, но в то же время хотелось рыдать. Мы продолжили запись даже в таком состоянии, — цитирует Анохину StarHit.

В настоящее время её здоровье восстановилось, излечиться от лихорадки удалось за три дня.

Айза Анохина стала ведущей экстремального шоу «Любовь на выживание», в котором пары проверяют свои чувства в суровых тропических условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина обвинила экс-супруга в разрушении её брака. Она призналась, что её отношения с мужем зашли в тупик из-за постоянных выходок певца. По её словам, нынешний супруг Дмитрий не выдержал всего этого.