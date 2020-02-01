Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина заболела во время съёмок передачи в джунглях Камбоджи.
По словам 35-летней ведущей, она подхватила лихорадку денге, очень распространённую в тропиках. У неё поднялась температура, появилась сыпь. Вместе с ней заболел и её коллега. Они пошли сдавать кровь в местную больницу, больше похожую на гараж, там им поставили диагноз «брюшной тиф».
Самое забавное было, когда я открыла Интернет и решила прочитать про эту болезнь. Оказалось, что она возникает при контакте с фекалиями. Было вроде и смешно, но в то же время хотелось рыдать. Мы продолжили запись даже в таком состоянии, — цитирует Анохину StarHit.
В настоящее время её здоровье восстановилось, излечиться от лихорадки удалось за три дня.
Айза Анохина стала ведущей экстремального шоу «Любовь на выживание», в котором пары проверяют свои чувства в суровых тропических условиях.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина обвинила экс-супруга в разрушении её брака. Она призналась, что её отношения с мужем зашли в тупик из-за постоянных выходок певца. По её словам, нынешний супруг Дмитрий не выдержал всего этого.
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