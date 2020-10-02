Адвокат Шукшиной опровергла сообщения Алибасова о замках на дверях квартиры

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Адвокат народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отреагировала на заявления продюсера группы «На-на» Бари Алибасова о том, что дочь актрисы Ольга «терроризирует мать» после установки замков на двери по всей квартире.

Продюсер обвинил женщину в срыве своей поездки вместе с Федоссевой-Шукшиной на могилу покойного мужа — актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина. Якобы это произошло из-за того, что дочь актрисы установила замки на все комнаты в совместной с матерью квартире. Теперь народная актриса может пользоваться только туалетом и кухней.

Вербицкая-Линник опровергла такие заявления звёздного продюсера. По её словам, несколько недель назад в квартире произошла кража, поэтому Ольга Шукшина установила замок на дверь в две собственные комнаты. Остальные две комнаты доступны для использования Федосеевой-Шукшиной, рассказала адвокат журналистам «Пятого канала».

Женщина подчеркнула, что не знает попала ли звёздная пара на кладбище, и что им на самом деле помешало. Вербицкая-Линник отметила, что Федосеева-Шукшина рассказывает обо всех нарушениях своих прав, но на дочь она не жаловалась.

NEWS.ru писал, что народная актриса подала в суд иск к бывшему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительной сделки с квартирой в Новой Москве. Актриса пытается аннулировать акт дарения квартиры продюсеру и переоформление договора на его приятеля.