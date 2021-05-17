Адвокат Киркорова: дело певца «решит судьбу Литвы»

https://static.news.ru/photo/2946f768-b713-11eb-bc89-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вильнюсский суд Литвы через две недели объявит решение по делу о запрете Филиппу Киркорову въезжать в страну. Об этом рассказал «360» адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, это дело «решит судьбу» европейской страны.

Юрист считает , что это решение определит не столько судьбу российского певца, сколько будущее Литвы «как самостоятельного государства», способного не вмешивать культуру в политику.

Суд о запрете на въезд Киркорова в республику состоялся в понедельник, 17 мая. Добровинский пояснил, что они надеются, что судья отменит этот запрет и тогда Литва войдёт в число демократических европейских государств, для которых понятия «права человека» и «культура» не являются пустым звуком.

Если запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову останется в силе, это лишь представит Литву перед всем миром как государство, в котором политический капитал строится в первую очередь на антироссийской пропаганде и реваншистских лозунгах, — добавил он.

Адвокат также отметил, что Министерство внутренних дел Литвы приняло решение о запрете на въезд артиста в целях защиты государственной безопасности от Филиппа Киркорова.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году. Литовское внешнеполитическое ведомство считает, что певец «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

В ответ певец подал заявление в Вильнюсский суд, в котором указал, что он является исключительно человеком искусства.