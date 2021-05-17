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Адвокат Киркорова: дело певца «решит судьбу Литвы»

16:12, 17 мая 2021
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вильнюсский суд Литвы через две недели объявит решение по делу о запрете Филиппу Киркорову въезжать в страну. Об этом рассказал «360» адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, это дело «решит судьбу» европейской страны.

Юрист считает, что это решение определит не столько судьбу российского певца, сколько будущее Литвы «как самостоятельного государства», способного не вмешивать культуру в политику.

Суд о запрете на въезд Киркорова в республику состоялся в понедельник, 17 мая. Добровинский пояснил, что они надеются, что судья отменит этот запрет и тогда Литва войдёт в число демократических европейских государств, для которых понятия «права человека» и «культура» не являются пустым звуком.

Если запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову останется в силе, это лишь представит Литву перед всем миром как государство, в котором политический капитал строится в первую очередь на антироссийской пропаганде и реваншистских лозунгах, — добавил он.

Адвокат также отметил, что Министерство внутренних дел Литвы приняло решение о запрете на въезд артиста в целях защиты государственной безопасности от Филиппа Киркорова.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году. Литовское внешнеполитическое ведомство считает, что певец «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

В ответ певец подал заявление в Вильнюсский суд, в котором указал, что он является исключительно человеком искусства.

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