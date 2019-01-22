Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны

https://news.ru/storage/news/60045de5f380a40e68e17aa6e55fa3c9/f19d3032-c293-4700-a5b2-9091f6cfbd07_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая улетели после венчания в Париж. Пара продолжает принимать поздравления.

Супруги обвенчались спустя 21 год брака. Таинство прошло в кругу самых близких в Троицком соборе Пскова. Андрей Кончаловский назвал храм местом особой силы, пояснив, что выбор пал на него неслучайно. На следующий день после обряда супруги, скрепившие свой союз перед Богом, улетели в Париж. Юлия Высоцкая поделилась в Storis снимком типичного французского завтрака.

Супруги поженились в 1998 году, отправившись в загс в джинсах. Свадьбу отметили на квартире пары в компании отца Кончаловского, его супруги и нескольких друзей. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, пара по-настоящему счастлива. У них двое детей. Сын Пётр присутствовал на таинстве венчания, о дочери Марии, впавшей после аварии в 2013 году в кому, доподлинно ничего не известно.