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Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая улетели после венчания в Париж. Пара продолжает принимать поздравления. 

Супруги обвенчались спустя 21 год брака. Таинство прошло в кругу самых близких в Троицком соборе Пскова. Андрей Кончаловский назвал храм местом особой силы, пояснив, что выбор пал на него неслучайно. На следующий день после обряда супруги, скрепившие свой союз перед Богом, улетели в Париж. Юлия Высоцкая поделилась в Storis снимком типичного французского завтрака. 

Супруги поженились в 1998 году, отправившись в загс в джинсах. Свадьбу отметили на квартире пары в компании отца Кончаловского, его супруги и нескольких друзей. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, пара по-настоящему счастлива. У них двое детей. Сын Пётр присутствовал на таинстве венчания, о дочери Марии, впавшей после аварии в 2013 году в кому, доподлинно ничего не известно. 


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