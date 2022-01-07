Землян предупредили о шестой волне массового вымирания

В настоящий момент Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания. Об этом предупредил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих. Его слова приводит Daily Mail.

Ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие десять лет на планете могут исчезнуть миллионы представителей флоры и фауны. Земля стоит на пороге самого массового вымирания видов со времён исчезновения динозавров.

Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений, — сказал Эрлих.

Не менее серьёзный ущерб, чем глобальные извержения вулканов или астероиды, планете способны нанести наводнения, засухи и лесные пожары, случившиеся из-за изменения климата.

Эрлих также подчеркнул, что научное сообщество умалчивает о причинах потенциальной шестой волны вымирания.

Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и всё это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством, — пояснил он.

Ранее на Земле произошло пять массовых вымираний видов. Самое известное случилось 66 млн лет назад, оно было вызвано астероидом и привело к исчезновению динозавров.

В Совете Федерации обсудили разработку законопроекта по защите «краснокнижных» растений. Предлагается ввести уголовную ответственность за нарушения, по которым сейчас предусмотрена только административная.