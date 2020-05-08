Врачам предложили новый подход к лечению антибиотиками

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Врачи всего мира могли бы спасать больше жизней в отделениях реанимации и интенсивной терапии, если бы медучреждения приняли новые рекомендации по лечению антибиотиками, заявили в Университете Квинсленда.

Сотрудники научного учреждения выпустили универсальные руководства по терапевтическому мониторингу лекарственных средств (TDM) для оптимизации концентраций антибиотиков и противогрибковых препаратов, назначаемых больным в тяжёлом состоянии, передаёт MedikForum. Профессор Джейсон Робертс отметил, что эти рекомендации могут спасти жизнь больного или ускорить время выздоровления.

Во всём мире существуют значительные различия в том, как лечить серьёзные инфекции. Иногда это что-то вроде игры в догадки. Пациенты в отделении интенсивной терапии получают аналогичные антибиотики и дозы, но отсутствие персонализации может сделать больного больнее и даже вызвать смерть, — отметил учёный.

Рекомендации разработаны на основе исследования данных более 400 пациентов. В трети случаев было установлено, что лечение прошло неэффективно, поскольку антибактериальная терапия не была персонализирована. Учёные выяснили, что реакция таких пациентов на антибиотик могла быть значительно улучшена простым изменением дозировки с учётом личных особенностей.

Ранее врач Евгений Комаровский назвал одним из самых больших мифов российской медицины «утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусной инфекции», писал NEWS.ru.