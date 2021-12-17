Вирусолог объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова молекулярный биолог Максим Скулачев назвал причину невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Это перекрёстный иммунитет, выработанный после встречи с другими коронавирусами, которые на самом деле циркулируют среди человечества тысячи лет, пишет URA.RU.

По словам специалиста, клеточный иммунитет «всё помнит» и его можно стимулировать вакциной, перенесённым заболеванием. В результате и то и другое даст организму хорошую защиту.

Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть ещё четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 (вирус, спровоцировавший пандемию COVID-19) и защитить, — пояснил вирусолог.

С этим согласен научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Микробиолог согласен, что некоторых людей коронавирус вообще не касается из-за перекрёстного иммунитета.

Есть перекрёстный иммунитет с теми коронавирусами, которые были раньше, те четыре типа, которые всё время были в нашей популяции и вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний. Кто ими болел, не болеют COVID-19 либо болеют легко, — рассказал микробиолог.

Ранее академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Понять их помогло исследование, в результате которого были открыты три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический.