В ВОЗ отказались считать «дельтакрон» новым штаммом COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельтакрон» нельзя называть новым штаммом COVID-19. Данное наименование не следует использовать, поскольку он не является комбинацией двух вариантов вируса, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter.

Она добавила, что в ВОЗ просят не использовать и понятие «флурон», которым обозначили одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «дельтакрон», вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования, — указала эпидемиолог.

Профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра первым заявил об обнаружении нового штамма COVID-19. Он рассказал, что учёные пришли к выводу, что новый вариант стал гибридом «дельты» и «омикрона», поэтому его назвали «дельтакрон».

Ранее стало известно, что «дельтакрон» посчитали результатом ошибки лаборанта и в Роспотребнадзоре. Обнаруженный на Кипре штамм пока не стоит называть новым вариантом коронавируса, так как существует вероятность того, что в лаборатории был момент загрязнения одних образцов другими, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.