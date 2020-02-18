https://static.news.ru/photo/bfddcef2-5253-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации опасных для здоровья тяжелых металлов. К такому выводу пришли скандинавские учёные, подвергшие химическому анализу кости рыб и животных, которые были собраны на неолитических стоянках на острове Варангер.

Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary International.

В среднем уровень кадмия в костях атлантической трески был в 22 раза выше рекомендуемых сегодня предельно допустимых концентраций, а уровень свинца — в 3-4 раза выше. В костях тюленей кадмия было в 15, а свинца в 3-4 раза больше ПДК, — говорится в исследовании.

Накопление кадмия в организме чревато развитием рака, заболеваний внутренних органов и остеопороза. А свинца — поражением мозга и нервной системы.

Авторы работы считают, что высокие концентрации тяжелых металлов в костях морских обитателей того времени были связаны с климатическими изменениями. Каким образом изменения климата привели к их накоплению, не уточняется.

Ранее учёные разработали методику, благодаря которой можно точно определять, что ели древние животные, останки которых находят на раскопках в тёплом климате. Для этого нужно замерять соотношение двух изотопов цинка в зубной эмали. Так, в зубах и костях травоядных соотношение цинка-64 к цинку-66 будет больше, чем в эмали хищников, и наоборот, писал NEWS.ru.