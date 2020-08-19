Умер президент Академии наук Украины Борис Патон

https://static.news.ru/photo/b86690e4-e242-11ea-9e90-fa163e074e61_660.jpg Борис Патон Фото: Chenjunfeng/Global Look Press

В возрасте 101 года скончался многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент в своём Telegram-канале также выразил соболезнования близким и родным покойного.

Инженер, металлург, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец, — отметил Зеленский.

Советский и украинский инженер, академик РАН и дважды Герой Социалистического Труда Борис Патон одним из первых исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе. Он также является лауреатом Ленинской и Сталинской премий. Руководил академией наук Украины с 1962 года.

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