Учёный назвал условие появления коллективного иммунитета от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ef5825ce-12bf-11eb-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов заявил, что прививочная кампания поспособствует выработке коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Для этого нужно, чтобы доля вакцинированного населения составила от 52% до 64% от популяции.

В ходе онлайн-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности перспективы» учёный обозначил два подхода к вакцинации. В случае если выбор кандидатов на получение вакцины будет делаться пропорционально риску инфицирования и возрасту, то коллективный иммунитет возникнет уже при доле привитых в 52%. При этом подходе в первую очередь прививку сделают медработникам.

Если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля вакцинированных должна составить 64% [населения], — цитирует Герасимова РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что ограничения в отношении вакцинации пожилых людей приведут к падению эффективности прививочной кампании. При таком условии развитие выраженного коллективного иммунитета потребует вакцинации большего количества людей.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до начала массовой вакцинации от COVID-19 властям страны и гражданам необходимо выиграть время. По словам главы Минздрава, для этого нужно соблюдать самые базовые санитарные правила — например, не забывать носить защитные маски.