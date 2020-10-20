Учёный назвал серьёзные болезни, которые может вызвать COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cd720ea-132b-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулиты, рассеянный склероз и синдром Гийена-Барре. К такому выводу пришёл учёные из Колумбии Карлос Каньяс.

Каньяс, который работает в отделении ревматологии колумбийской больницы фонда Валле дель Лили исходит из того, что аутоиммунитет уничтожает нормальные клетки органов и тканей. Это сопровождается заболеваниями, при которых защита организма работает против него, пишут «Известия».

Так, при волчанке появляются тела, которые уничтожают соединительные ткани человека, при рассеянном склерозе — нервные клетки. Некоторые симптомы, которые связаны с аутоиммунными заболеваниями, могут появиться во время инфекции и остаться после её купирования. Это, в частности, повышенная усталость, мышечные боли, боли в суставах.

Развитие аутоиммунных болезней после коронавируса может объясняться двумя факторами, считают другие учёные. Это подавление иммунитета и предрасположенность к аутоиммунным болезням.

Ранее NEWS.ru сообщал, что риск летального исхода возрастает при одновременном заражении коронавирусом и гриппом, так как инфекция протекает тяжелее, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.