Исследователи из Университета Барселоны выяснили, что половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов.
К такому выводу учёные пришли, изучив пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии. Среди найденных в ней артефактов, возраст которых датируется 100 тысяч лет, были найдены раковины моллюсков, кости рыб, морских котиков и акул.
Как
Находка опровергла теорию, что неандертальцы развивались интеллектуально хуже, чем кроманьонцы и другие представители Homo sapiens, которые употребляли морепродукты с большим количеством жирных кислот. По мнению соавтора исследования, если от употребления морской пищи улучшались бы интеллектуальные способности, то это бы получало всё человечество, а не только кроманьонцы.
Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тысяч лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.
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