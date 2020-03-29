https://static.news.ru/photo/53038a02-71ab-11ea-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Cetti-Roberts/Global Look Press

Исследователи из Университета Барселоны выяснили, что половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов.

К такому выводу учёные пришли, изучив пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии. Среди найденных в ней артефактов, возраст которых датируется 100 тысяч лет, были найдены раковины моллюсков, кости рыб, морских котиков и акул.

Как пишет журнал Science, эта пещера в те времена находилась далеко от моря, поэтому кости рыб не могли попасть туда из-за шторма. Кроме того, некоторые раковины были расколоты орудиями труда.

Находка опровергла теорию, что неандертальцы развивались интеллектуально хуже, чем кроманьонцы и другие представители Homo sapiens, которые употребляли морепродукты с большим количеством жирных кислот. По мнению соавтора исследования, если от употребления морской пищи улучшались бы интеллектуальные способности, то это бы получало всё человечество, а не только кроманьонцы.

Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тысяч лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.