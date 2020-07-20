Учёные выяснили, что куркума помогает бороться с вирусами

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Куркумин помогает организму победить вирусы. К такому выводу исследователи пришли, изучая свойства этого природного соединения.

Согласно данным учёных, куркумин способен предотвратить заражение клеток трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV) — коронавирусом альфа-группы, который поражает свиней. Также он может убивать вирусные частицы.

TGEV является инфекцией, вызывающей у поросят заболевание под названием «трансмиссивный гастроэнтерит». Для особей до двух недель это заболевание смертельно. Кроме того, оно относится к высокоинфекционным, поэтому входит в число самых опасных для мировой индустрии свиноводства.

В настоящее время утверждённого метода лечения альфа-коронавирусов не существует. А разработанная против TGEV вакцина неэффективна в предотвращении распространения вируса.

По словам авторов исследования, высокая концентрация куркумина помогает защитить организм от заражения TGEV. К тому же он может снизить число вирусных частиц в клеточной культуре, передаёт Journal of General Virology.

Ранее NEWS.ru писал. что комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, черный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками.