Учёные выяснили, что частое использование мыла в душе вредит коже

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Использование мыла в душе может сбить с толку естественную реакцию человеческого организма на грязь. Такого мнения придерживается доктор Джеймс Хэмблин, опубликовавший книгу «Чистота: новая наука о коже».

По его словам, мыло может оказывать негативное влияние на баланс природных микробиомов.

В то время как мы долго думали о нашей коже как о барьере, отделяющем нас от внешнего мира, растущее знание о микробиоме предполагает, что кожа вместо этого является динамическим интерфейсом с нашей средой, — утверждает Хэмблин, слова которого приводит Daily Star.

Доктор также уточнил, что по мере того, как он постепенно отказывался от использования мыла, его кожа становилась менее жирной, на ней возникало меньше пятен экземы.

Однако не стоит полностью прекращать принимать душ. По мнению Хэмблина, вместо этого следует подвергать сомнению «ритуалы, которые считаются необходимостью».

Если вы пропустите день принятия душа, вы не будете выглядеть жирным или пахнуть луком. У меня нет неприятного запаха, и я не выгляжу по-настоящему жирным, — подытожил доктор.

Примечательно, что Хэмблин не единственный, кто предостерегает от использования мыла во время принятия душа. Так, в исследовании учёных, опубликованном на сайте Harvard Health также говорится, что ежедневный душ вреден для нашей кожи.

По мнению экспертов, для большинства людей достаточно принимать душ всего несколько раз в неделю. Так, исследователи рекомендуют принимать короткий душ продолжительностью три или четыре минуты с акцентом на подмышки и пах.

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