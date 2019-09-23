https://static.news.ru/photo/23331010-ddfc-11e9-b839-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Эксперты нескольких организаций подготовили к климатическому саммиту ООН доклад о влиянии человека на окружающую среду. Они перечислили аномалии, вызванные жизнедеятельностью людей.

С 1850 года средняя температура на планете повысилась на 1,1 градуса, передаёт РИА Новости . При этом с 2015 по 2019 год этот показатель поднялся на 0,2 градуса.

Всё большую поддержку получает тот факт, что человек оказывает на климат гораздо большее воздействие, чем предполагалось ещё десять лет назад, — отметили учёные.

Кроме того, концентрация CO2 в атмосфере с 1750 года выросла на 46%. Содержание метана возросло на 157%, а оксида азота — на 22%. Каждый год в атмосферу выбрасывается на 1–2% больше CO2, чем годом ранее.

Исследователи считают, что государства должны активнее принимать меры по сокращению выбросов.

Как ранее писал News.ru, группа учёных из университета Мэриленда выяснила, каким образом грязный воздух убивает миллионы людей и делает их инвалидами. Специалисты пояснили, что грязный воздух представляет из себя смесь различных частиц. Каждая из них не больше 2,5 микрометра в диаметре. При дыхании они оседают в лёгких, обуславливая развитие болезни.