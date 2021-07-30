Учёные рассказали о сочетании «Спутник V» с другими вакцинами

Исследователи из Аргентины пришли к выводу, что российская вакцина «Спутник V» прекрасно сочетается с аналогичными препаратами других производителей. Изучение комбинации российской вакцины с зарубежными пока ещё продолжается, но уже понятно, что побочных тяжёлых эффектов у пациентов нет, сообщает пресс-служба правительства провинции Буэнос-Айрес.

Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое ещё продолжается, комбинации вакцины «Спутник V» с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжёлых побочных эффектов, — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, у 41,6% испытуемых не было никакой реакции. Ещё 50% жаловались на боль в области введения вакцины, у 8,4% наблюдались температура и боли в спине.

Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин, — говорится в заключении учёных.

Ранее сообщалось, что некоторые пациенты, возможно, получат преимущества от сочетания вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Проверку комбинации «Спутника Лайт» с AstraZeneca проведут для того, чтобы выяснить, как она повлияет на формирование индивидуального популяционного иммунитета.