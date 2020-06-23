Учёные рассказали о действии вакцины от COVID-19 на добровольцев

https://static.news.ru/photo/0fdfb91c-b55d-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сеченовском университете против COVID-19 вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли.

Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо, — цитирует пресс-служба директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елену Смолярчук.

В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет — проживают в комфортных одно- и двухместных палатах, оснащённых холодильником, необходимой мебелью и отдельным санузлом. За ними постоянно наблюдают врачи-исследователи, а во избежание гиподинамии для них проводится курс занятий лечебной физкультурой. К привычному образу жизни они вернутся через 28 дней с момента вакцинации. Однако состояние их здоровья будет контролироваться ещё в течение шести месяцев.

Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии — уникальный случай, — подчёркивается в сообщении университета.

По словам учёных, если вакцинированного человека оставить в обычной среде, вероятность заболеть только увеличится. В связи с этим были приняты беспрецедентные меры безопасности — до начала исследования потенциальные добровольцы две недели находились на обсервации в санатории университета «Звенигород».

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна на два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Гинцбург также сообщил, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса лихорадки Эбола.